شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاقية تمويل بـ25 مليون دينار كويتى لمشروع طريق عرضى 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتى، بحيث يدمج التمويلان الأول والثانى معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.

ويهدف مشروع الطريق العرضى 4 إلى تكامل شبكة الطرق فى شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البرى ومناطق شمال سيناء.

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة علي خطط التنمية بوجه عام.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12,81) فدان تقريباً تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.