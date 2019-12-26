شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: زيارة مرتقبة الأسبوع القادم للفيوم ضمن مبادرة الرئيس "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً خلال إجتماع الحكومة اليوم الخميس حول جهود الوزارة فى التحرك لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التى كلف رئيس الجمهورية باطلاقها في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، لافتة إلى أن تحرك الوزارة يتم عبر عدة اتجاهات لتنفيذ تكليفات الرئيس، مشيرة إلى أنها ستزور محافظة الفيوم الأسبوع المقبل، برفقة نواب المحافظة، لكون هذه المحافظة تصنف بأنها الأكثر تصديراً للمهاجرين، مؤكدة أن هناك جهوداً تتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا جهود للتوعية مع وزارة الشباب والرياضة، ولتوفير فرص عمل للشباب.

وعرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريراً حول المؤتمر الدولي الـ 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة عامة للتواصل مع علماء مصر في الخارج في مختلف المجالات، الذين يأتون إلى مصر يملؤهم الشغف للمشاركة في مرحلة البناء التي يعيشها الوطن ونقل خبراتهم وامكاناتهم وتقديم اسهاماتهم لصالح وطنهم وأبناء الوطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.