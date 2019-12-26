شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال الإزالة بمنطقة المدابغ ويتفقد سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال الإزالات التى تتم بمنطقة المدابغ وأعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون، حيث تم هدم ما يقرب من 223 مدبغة و تم نقل 66 مدبغة منها إلى منطقة الروبيكى وعوضت الباقى منهم مالياً وجارى هدم 135 مدبغة، كما تم هدم 46 محلا و22 مخزنا و8 مقاهى و5 مصانع، بالاضافة إلى 40 كشكا وعشة خشبية ومعرضي جلود و 2 إسطبل وورشة.

ومن المقرر أن يتغير شكل المنطقة بالكامل بعد إزالة المدابغ ونقل السكان، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والقضاء على التلوث الذى كان تسببه المدابغ والمصانع الملحقة بها، وسيتم تحويل المنطقة لمنطقة جذب سياحى، بالإضافة إلى تطوير سور مجرى العيون.

ومن المقرر أن يتم إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها حديقة بطول السور كما سيتم بناء بنوك، وأماكن تجارية وأخرى إدارية ووحدات إسكان ادارى، ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب "جديد ومستعمل"، و معاهد خاصة للتعليم، ومناطق خدمات صحية استثمارية، وشركات سياحة وصراف.

كما سيتم إنشاء متحفين بمنطقة السور الأول يقع فى المنطقة الترفيهية المزمع إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة ويعرض تطور صناعة الدباغة والجلود، ويعد بمثابة البوابة الشمالية للمحور الخدمى الترفيهى المقترح، والثانى فى منطقة السواقى، فى الجهة الغربية للسور، ويعرض أفكار الهندسة الهيدروليكية فى زمن إنشاء السور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

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وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التى تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة فى المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الافتتاح الذى شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعى.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.