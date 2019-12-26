شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 212 قطعة سلاح وتنفذ 82 ألف حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 212 قطعة سلاح نارى ، 266 قضية مخدرات وتنفيذ 82571 حكم قضائى متنوع"، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 188 متهم) بينها (19) بندقية آلية وبندقية رصاص و(48) بندقية خرطوش و(22) طبنجة و(122) فرد محلى و(287) طلقة مختلفة الأعيرة و(30) خزينة متنوعة و(270) قطعة سلاح أبيض.

وفي سياق متصل، نجحت مديرية أمن القليوبية في ضبط 2 من العناصر الإجرامية وإحدى السيدات لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (2 من العناصر الإجرامية، وإحدى السيدات - لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "الإستدراج والمغافلة"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب ع (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، وبإستدعاء مالكيها تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.