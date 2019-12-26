شكرا لقرائتكم خبر عن "بابا نويل" يستقبل السياح بالشيكولاتة والهدايا فى مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطار القاهرة الدولي مع الركاب باعياد الكريسماس، وقام "بابا نويل" بجولات داخل صالات السفر والوصول والتقاط الصور التذكارية مع السياح والمصريين، ووزع الهدايا الخاصة بالكريسماس والشيكولاتة خاصة داخل صالة السفر بمبني الركاب "1" المعروف بالمطار القديم تحت إشراف الطيار اشرف حافظ مدير المبني، قالت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة أن المطارات قامت بزيادة أعداد العلاقات العامة في المطارات ، خاصة مطار القاهرة الدولي لمواجهة كثافة التشغيل داخل المطارات في ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية لقضاء اجازة الكريسماس وأعياد راس السنة ، كما تم تواجد "بابا نويل" داخل المطارات السياحية لاستقبال الركاب.

وأضافت المصادر أن المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي قام بجولات تفقدية صباح اليوم الخميس ، داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي والإشراف علي رؤساء مبان الركاب لمتابعة انهاء اجراءات الركاب والقضاء علي اي تكدس او زحام بالصالات ، كذلك متابعة الاحتفالات باعياد الكريسماس داخل الاستراحات والصالات .

واكدت المصادر أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين كافة الجهات بجميع المطارات لتوفير سبل الرفاهية ، وتقديم خدمة مميزة لإرضاء العملاء ، حيث شددت وزارة الطيران المدني بضرورة الاستعدادات القصوي لاستقبال الحركة الركابية والسياحية الوافدة الي مصر للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد ، حيث تم التنبيه علي جنيه العاملين بقطاع العلاقات العامة بالمطارات ومصر للطيران بضرورة الالتزام بأماكن ومواقع العمل وحسن استقبال المسافرين.

ومن المقرر أن تستكمل المطارات المصرية إحتفالاتها لإستقبال السائحين الذين حرصوا علي الحضور لقضاء إحتفالاتهم برأس السنة بالمدن السياحية لما تتمتع به من جو مشمس وأماكن سياحية خلابة.

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