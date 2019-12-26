شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكلف بسرعة نقل 1000 موظف لسد العجز بمكاتب الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة التى تم تنظيمها باسم "قادرون باختلاف" وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفى مقدمتها صياغة التشريعات التى تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة فى المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الافتتاح الذى شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، والذى أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

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وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص فى حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبى احتياجات المواطن.

وخلال الاجتماع عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، مطالباً بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقارى، وسد العجز به، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.