شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى مهنئا بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نقدر جميع القيادات الدينية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفياً، بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي المجيد.

وأكد الرئيس تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية علي مستوي العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان.

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كما أكد الرئيس على النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، واحترام الآخر، لترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر للمنطقة.

من جانبه، أشاد بابا الفاتيكان بسياسةالرئيس لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، هو ما تجسد علي ارض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع.

صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.