بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 6 مواطنين بينهم 3 اكتسبوا الإسرائيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين، بينهم 3 مواطنين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس، قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن:
1 ـ عرفات يوسف عرفات، فلسطيني، لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
2 ـ علاء الدين محمد صلاح الدين من مواليد إسرائيل لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.
3 ـ بسام أحمد عبدالعاطي سليمان من مواليد القاهرة لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية.
4 ـ سوزان أحمد عبد العاطي سليمان لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق.
5 ـ صفا بنيامين زكى غبريال من مواليد القاهرة لتجنسه بالأمريكية دون إذن مسبق.
6 ـ ماهر إسماعيل حمدان المصري لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
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