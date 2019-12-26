لغرس السلوكيات الإيجابية.. الداخلية تواصل استقبال طلبة المدارس بالمواقع الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

واصلت وزارة الداخلية تنظيم زيارات لمجموعة من طلاب المدارس، واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بالمهام التي يضطلع بها رجال الشرطة في حفظ الأمن، ولغرس السلوكيات الإيجابية لديهم.

ونظمت مديريات أمن "القاهرة، الغربية، الفيوم، سوهاج"، والإدارة العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الأمن الاجتماعي في شتى المجالات، وتوطيد أواصر الصلة مع المواطن لاسيما طلبة المدارس لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم ورفع الوعي المروري والأمني وتجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها.