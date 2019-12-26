تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام قسم العرب" لـ23 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، لجلسة 23 يناير؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأسندت لهم التجمع وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.