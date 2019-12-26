محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
حفظت نيابة بولاق أبوالعلا، التحقيق في واقعة اتهام فتاة بإلقاء طفلها "السفاح" في القمامة ببولاق أبوالعلا.
وجاء قرار النيابة بعد اعتراف والد الطفل به، وأخلت النيابة سبيل المتهمة.
كان الأهالي أبلغوا قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالعثور على رضيع في صندوق قمامة، وبالانتقال تبين أنه حديث الولادة، وبتفريغا الكاميرات، تبين أن سيدتين رميا الطفل وفرتا هاربتين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأم 18 سنة، واعترفت بأنها أنجبت الطفل نتيجة علاقة غير شرعية ورفض والده الاعتراف به فألقته في القمامة بمساعدة والدتها خوفًا من الفضيحة.
واستدعت النيابة والد الطفل، الذي أثر بثبوت نسبه، وتم إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتراف والده به.. حفظ التحقيقات مع أم ألقت رضيعها في القمامة ببولاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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