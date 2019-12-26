هربا من أحكام بالحبس 197 سنة.. ضبط مالكي شركتين في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث :

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن "القاهرة، الجيزة" حملة أمنية مكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط "مالك شركة بناء-مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس في قضايا مختلفة، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس وكفالات بلغت 23 ألف جنيه" بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة؛ و"مالك شركة توريدات -مقيم بالجيزة -مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 13 حكم قضائي صادر ضده في جنايات تزوير، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها السجن 127 سنة" بدائرة قسم الأهرام بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.