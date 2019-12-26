خلال 24 ساعة .. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران : كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1217 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و1145 قضية تموينية متنوعة ضبط. كما نجحت الحملات في ضبط 11 ألف و469 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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