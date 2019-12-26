مصر | تجديد حبس لص الشقق السكنية بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس لص الشقق السكنية بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس عامل بناء، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر.

وأقر المتهم "هيثم. م" 24 عام عامل بناء، أمام النيابة بارتكابه جريمة سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، واعترف بسرقته لـ3 شقق بنفس العقار الذى يسكن به وتمكن من سرقة 2 هاتف محمول و3 لاب توب، 4 ريسيفر ومصوغات ذهبية تقدر بـ13 ألف جنيه ومبلغ مالى "5 آلاف جنيه".

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعثر بحوزته الأدوات المستخدمة في فتح أبواب الشقق التى قام بسرقتها.



وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.