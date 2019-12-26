مصر | مجلس الدولة يأمر بعلاج طفلة من مرض نادر

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قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة والعشرون - أفراد القليوبية - في الدعوى رقم ٧٥٤٥ لسنة ١٩ قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضي Nagalazyme) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها الى المادة (18) من الدستور والذى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، جريمة.

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ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 2652016، ومؤمن عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، المشار إليه، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قرارًا سلبيًا، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سببًا قانونيًا يبرر امتناعها عن الصرف، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرًا بالإلغاء.

وتابعت المحكمة أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعي القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة.

ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعي على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سببًا كافيًا لإخلاء مسئولية جهة الإدارة.