مصر | مجلس الدولة ينهي نزاعا على 2.5 مليار جنيه رسوم جمركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة ينهي نزاعا على 2.5 مليار جنيه رسوم جمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة للبترول رد مبلغ 2.5 مليار جنيه، سددتها لمصلحة الجمارك كضريبة جمركية عن الشحنات البترولية المهداه من الدول العربية لجمهورية مصر العربية فى الفترة من يوليو 2013 حتى يونيو 2014.

وشرحت الفتوى أن، وقائع النزاع حسبما تبين من المستندات التي وردتها، جاءت حينما أفرجت مصلحة الجمارك، بصفة مؤقتة عن الواردات من المنتجات البتروليـة من بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز الواردة من الدول العربية الشقيقة على سبيل الإهداء، في الفترة من يولیو 2013 حتی يونيو 2014، وذلك إلى حين تقديم المستندات الدالة على إعفاء تلك الشحنات من الجمارك، ولتأخر الهيئة المصرية العامة للبترول في تقديم تلك المستندات، فقد قامت مصلحة الجمارك بخصم مبلغ 2.5 مليار جنيه من حساب الهيئة كرسم إفراج نهائي عن تلك الشحنات، فقامت الهيئة بتقديم المستندات إلى مصلحة الجمارك ل لإعفاء وطلبت رد المبالغ التي خصمت كضريبة جمركية، إلا أن مصلحة الجمارك أمتنعت عن رد تلك المبالغ.

وقالت الجمعية في فتواها، إن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتا عن الشحنات البترولية الواردة على سبيل الإهداء في الفترة من يولیو 2013 حتي يونيو 2014 للهيئة المصرية العامة للبترول إلى حين استصدار القرارات اللازمة بقبول تلك الشحنات كهدية من الدول العربية السعودية والكویت والإمارات وقطر.

وتابعت الجمعية أنه وإزاء عدم تقديم الهيئة المصرية العامة للبترول تلك المستندات، فقد قیدت مصلحة الجمارك تلك الشحنات تحت رسم الوارد النهائي والسداد بصفة قطعية، وخصمت مبلغ) 2.5 مليار جنيه كضريبة جمركية مستحقة عن تلك الشحنات، وهو ما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول برده.