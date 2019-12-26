مصر | تجديد حبس ربة منزل وزوجها ٤٥ يوما بتهمة القتل العمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ربة منزل وزوجها ٤٥ يوما بتهمة القتل العمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية كل من المستشار تامر حجازي، والمستشار محمود خليل، وبحضور يوسف سامح، رئيس النيابة، استمرار حبس ربة منزل وزوجها بتهمة القتل العمد.

وتعود الواقعة لإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل في منطقة كورنيش القناطر.

وبعد إجراء التحريات اللازمة من إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل وزوجها بعدما اكتشف الزوج وجود علاقه غير شرعية بين زوجته والقتيل، فقاما المتهمان باستدراج القتيل إلى شقتهما وكتما أنفاسه وألقياه في النيل بمنطقة الوراق، حتى ظهرت جثته في نيل القناطر الخيرية.



وبمواجهتهما بتحقيقات النيابة اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وقررت الأولى وجود علاقه عاطفية بينها وبين المجني عليه منذ عدة أشهر وأثناء ذلك ساور زوجها (المتهم الثاني) الشك والريبة في سلوكها لتعدد المكالمات الهاتفية لها، وعند مواجهتها بذلك أقرت له بتلك العلاقة فعقد العزم على الانتقام والتخلص من المجني عليه وطلب منها استدراجه بطلب حضوره لمسكنها لعدم تواجد زوجها وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهم الثاني بالمنزل والذي أجهز عليه مستخدما يده بكتم نفسه إلى أن وافته المنية.

ونقل الزوجين جثة المجني عليه مساء اليوم التالي ووضعها بشنطة السيارة الخاصة بالمتهم داخل جوال بلاستيكي وقاما بوضع الجثة وتولى الثاني قيادة السيارة وتوجها إلى الوراق وألقيا الجثة بمياه نهر النيل، ثم تركا السيارة بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه للتضليل وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى.

وبجلسة تجديد الحبس، أقر المتهمين بارتكابهما الواقعة أمام محكمة الجنايات فقررت المحكمة استمرار حبسهما لمدة ٤٥ يوم على ذمة التحقيقات.