مصر | ضبط تشكيل عصابى بحوزته 5 قطع أسلحة نارية بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى بحوزته 5 قطع أسلحة نارية بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت حملة أمنية مكبرة، بمديرية أمن الغربية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، وطلقات نارية ومواد مخدرة.

قام قطاع الأمن العام بحملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية أسفرت عن ضبط كلٍ من: عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى 18 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح نارى، مخدرات، سرقات متنوعة" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات"، وبحوزته 2 بندقية آلية، عدد 11 طلقة من ذات العيار– 2 كيلو جرام من بنات البانجو المخدر، مبلغ مالي.

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كما تم ضبط عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى قضيتي "مخدرات"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "استعمال قسوة – مخدرات" محكوم عليهم بالسجن 17 سنة وبحوزته (طبنجة، عدد 8 طلقات من ذات العيار، 53 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى - 2 هاتف محمول".

وضبط عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى 8 قضايا "سلاح نارى، مشاجرة، ضرب"، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته فرد خرطوش، مركبة "توك توك"، هاتف محمول، ومسجل شقى خطر "فرض سيطرة "، سبق اتهامه فى 19 قضية "شروع فى قتل، سلاح نارى، مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.