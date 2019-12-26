مصر | حملات مرورية تضبط 1306 مخالفات على الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 1306 مخالفات على الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات أمنية مكبرة لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1306 مخالفات التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.