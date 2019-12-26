أخبار مصر | السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نقدر جميع القيادات الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نقدر جميع القيادات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفيا، بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي المجيد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية علي مستوي العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان.

كما أكد الرئيس على النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، واحترام الآخر، لترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر للمنطقة.

من جهته، أشاد بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، هو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع.