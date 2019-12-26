أخبار مصر | وفد صيني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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وخلال الاجتماع، رحب "شعبان" بالوفد معربًا عن سعادته باهتمام الصينين بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز وإعفاءات جعلت الاستثمارات الصينية في مقدمة الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.
وعرض نائب رئيس الهيئة، فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.
من ناحيتها، أكدت رئيسة الوفد، اهتمام الجانب الصيني بالتواجد بمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من حوافز ومزايا قادرة على جذب العديد من الاستثمارات من مختلف الدول.
وأشارت إلى أهمية المنطقة من خلال موقعها الاستراتيجي ووجودها ضمن مبادرة الحزام والطريق وهو ما يجعلها على رأس اهتمامات الجانب الصيني.
وأضافت أن كثيرا من الشركات الصينية، تدرس إقامة مشروعات متنوعة داخل العين السخنة بعد نجاح بعض الشركات عالميا المقامة داخل المنطقة الصناعية الصينية، ودعت رئيسة الوفد الهيئة الاقتصادية لزيارة مقاطعة "جيانجشي" للتعرف عليها تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع المنطقة في بعض المشروعات.