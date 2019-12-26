أخبار مصر | رئيس حزب الحرية: سنخوض الاستحقاقات الانتخابية بكوادر سياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الحرية: سنخوض الاستحقاقات الانتخابية بكوادر سياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن حزب الحرية خرج من رحم الشارع واتخذ الهرم التدريجي في بنائه، لأنه لم يقم على رئيس الحزب فقط.
وأضاف أن المشروع السياسي للحزب، قائم على الانتصار للشارع، فنحن نؤمن أن أي مشروع سياسي حقيقي نجاحه مرتبط بمدي قدرته وتواجده في الشارع، وهذه هي رؤية الحزب.
وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أن الحزب الحقيقي، يجب أن يكون به كوادر سياسية حقيقة تثري العمل السياسي والحزبي، قائلا:" إنه قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنكون مستعدين وجاهزين بكوادر سياسية، وسندفع بهم في الانتخابات الثلاثة البرلمانية والشيوخ والمحليات".
وأشار حسب الله، إلى أنه كلما زادت الحركة السياسية هو لصالح كل الأحزاب وليس حزب واحد فقط، مشيرا إلي أن الحزب يستوعب أن يجلس مع أي حزب من الأحزاب المصرية الوطنية.
وكشف الدكتور صلاح حسب الله، عن موقف الحزب بشأن قانون الإدارة المحلية الذي عرض في الجلسة العامة بمجلس النواب، قائلا:" إن قانون الإدارة المحلية بدء في مناقشته بمجلس النواب منذ دور الإنعقاد الأول وانتهي منذ فترة وعندما نزل للجلسة العامة قامت عدد من الأحزاب برفض القانون".
فيما استعرض الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، الأهمية التاريخية لمحافظة بني سويف ودور الفلاح المصري القديم في المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في المحافظة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة.
وقال "علام" خلال كلمته، إن مصر تواجه تحديات لم تشهدها من قبل في تاريخها تحديات على الحدود وتهديد الأمن المائي ونشهد ما حدث في الدول المجاور لمصر، من تظاهرات وأحداث في البلاد، ولولا إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعارك دبلوماسية للأوضاع في المنطقة -وكانت أكثر دبلوماسية من المعارك التي أديرت بها لاسترداد طابا- ولولا حكمة الرئيس وتدخله في السودان، لكن هناك تهديدا جديدا لمصر من قبل السودان، مشيرا إلى أن أردوغان يعيش الحلم العثماني ويتصور أن البحر المتوسط هو جزء من الخلافة العثمانية.
وأكد المهندس إسماعيل نصر الدين، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس النواب، ضرورة التكاتف خلف الدولة المصرية في تلك الفترة التي تمر بها البلاد، مضيفا أن حزب الحرية هو جزء من الشعب المصري والحزب الحقيقي هو الذي يقوم بدوره المنوط به نحو المجتمع فنحن كحزب لا نسعى لمناصب أو مقاعد وإنما نسعى للمشاركة في عملية الوعي والتنمية، مشيرا إلي أن مصر تسير بخطوات صحيحة وسيجني الشعب النتائج فمصر سنة 2030 ستكون من ضمن أفضل 20 دولة في العالم.
وقال أحمد مهني إن مصر لن تبنى إلا بتكاتف وتلاحم قوي الشعب، مؤكدا على ضرورة التواصل المستمر بين الأجيال، فالحزب له رؤية محددة نحو ذلك فهو يجمل بين جيل الخبرات وجيل الوسط وجيل الشباب وجميعهم يلتقوا للحوار والتشاور، مضيفا أن الشعب لن يلتف إلا حول الأحزاب التي تعمل بشكل واقعي ولها وجود في الشارع المصري.
فيما أكد النائب عاطف عبد الجواد، أمين الحزب ببني سويف، أن الحزب في المحافظة يعمل على المشاركة في إحداث التنمية والوعي بين المواطنين وخاصة لما تتمتع به المحافظة بميزات طبيعية سواء في الزراعة والصناعة.
واختتم بأن هناك حلقة وصل أساسية مع الشباب لأنهم أساس المجتمع ونسعى من خلال المشاركة الشبابية إلى التثقيف والتوعية حول المخاطر التي تحاك ضد مصر.