أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال تطوير ميدان التحرير التى تتم، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، ويتضمن تطوير ميدان التحرير زراعة 126 نخلة بمحيط التحرير، كما تم زراعة أشجار الزيتون وذلك تزامنا مع اقتراب موعد نقل الموميات الملكية من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط، وترميم الأجزاء التالفة من الأرصفة والمشايات الخراسانية بالميدان.

ويقسم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.

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وسيتم إنشاء مسلة طولها 19 مترا ووزنها 145 طنا بالقاعدة وبها شلال مياه، ومن المقرر أن تنتهى خلال شهر فبراير القادم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد ترأس اجتماع الحكومة اليوم الخميس لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا.

واستهل رئيس الوزراء الإجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم.