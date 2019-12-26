أخبار مصر | مدبولي يوجه رسالة للوزراء الجدد ونوابهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يوجه رسالة للوزراء الجدد ونوابهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيثُ توجه بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكداً أن كل جُهد مخلص يُبذل فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

كما وجه مدبولى التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيراً إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسئول المسئولية للذى يليه، ليُكمل كُلٌ مسيرة الآخر، فى حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان، لنستكمل ونواصل سوياً بناء وطننا وتنميته.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المُشتركة التى تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، مُوجهاً بالإبتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، مُشدداً أيضاً على التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها، كما أكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيراً إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.

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وشدد مدبولى على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثان وثالث من القيادات فى كل وزارة ومحافظة.

واستعرض مجلس الوزراء، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات، وفى مقدمتها الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، في إطار من التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، على النحو الذي يُعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، فضلًا عن دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية.

وأوضح أن الحكومة ستحرص أيضًا على تنفيذ التكليف الخاص بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، واطلاع المواطنين على واقع التحديات التي تواجه الدولة والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التى تقوم بها مختلف الوزارات.