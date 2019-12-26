أخبار مصر | هل يحدث فى مصر.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحدث فى مصر.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السعودية صباح اليوم، كسوفا حلقيا حسبما أكد عدد من المختصين ومراكز الرصد الفلكى، وكان ذلك فى منطقة جبل الأربع بمحافظة الأحساء شرق السعودية.

وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع كسوف حلقى للشمس والمسمى بحلقة النار.

وفى السياق ذاته، أكد أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الكسوف هو آخر حدث فلكي لـ عام 2019، منوها إلى أنه يمكن رؤيته فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة آسيا وشمال غرب أستراليا، فضلا عن رؤيته فى الهند وسريلانكا.

وترصد لكم الخليج 365 فى هذه السطور كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقي للشمس:

كيف ومتى يحدث:

فى بداية الشهر القمري، يحدث الكسوف الحلقى للشمس وذلك فى صورة حجب القمر معظم القرص الشمسى ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس على شكل حلقة دائرة تحيط بـ القمر.

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سبب تسميته بـ حلقة النار:

بعد حجب القمر لمعظم أجزاء الشمس، تظهر حلقة مضيئة عبارة عن الأجزاء المتبقية من القرص الشمسي، وتسمى بحلقة النار.

أين يظهر الكسوف الحلقي:

يمكن رؤية الكسوف الحلقى فى عدد من دول الخليج العربي، منها الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، فضلا عن مشاهدته فى شكله الجزئى بنسبة 91% فى البحرين و81% فى الكويت ومصر، فى حين أنه يمكن مشاهدته فى مساحات واسعة من الشرق الأوسط والمحيط الهندى وشمال غرب أستراليا وشرق آسيا.

أين يظهر فى مصر ؟

ولم يظهر الكسوف الحلقى بمصر، وفقا لما أكده المعهد القومى للبحوث الفلكية.