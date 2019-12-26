أخبار مصر | قراران لوزير السياحة والآثار لإعادة تنظيم دولاب العمل بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراران لوزير السياحة والآثار لإعادة تنظيم دولاب العمل بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية برئاسته، وعضوية سته أعضاء تم اختيارهم طبقًا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة لقطاع السياحة وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار أفضل الكفاءات والخبرات القيادية لشغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل بها ووضعها على طريق التميز والتطور

كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.



وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها، واعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالاضافة الي توفير كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.