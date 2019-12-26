أخبار مصر | الصحة تنتهي من فحص مليون و600 ألف طالب ضمن "فيروس سي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة تنتهي من فحص مليون و600 ألف طالب ضمن "فيروس سي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص مليون و644 ألفًا و330 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي "2019- 2020"، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الماضي حتى أمس الأربعاء.

وأكدت الصحة، في بيان لها، اليوم، إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات، لطلاب الأول الإعدادي والعام الأول الجامعي خلال الفترة المقبلة، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سي، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة، أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.

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وأشارت إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.

كما أجري مسح 389 ألفًا و48 طالبًا من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضي، حيث تم مسح 321 ألفًا و20 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، ومسح 50 ألفاً و28 طالبًا بفروع جامعة الأزهر في 19 محافظة، بداية من منتصف أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزارة، تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 18 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

ولفتت الصحة، في بيانها، إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، انتهت من فحص 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحي التي نفذت الحملة بمدارس الحضر، والفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف، وأن المبادرة انتهت أيضًا من فحص 3 ملايين و737 ألفًا و577 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.