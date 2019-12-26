أخبار مصر | عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 6 بينهم إسرائيليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 6 بينهم إسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، قرارا رقم 42 و48 لسنة 2019 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من عرفات يوسف عرفات الخواجة، من مواليد فلسطين بتاريخ 82\7\1986، وماهر إسماعيل حمدان المصري، من مواليد فلسطين بتاريخ 2\2\1985 فلسطينيين الجنسية وذلك؛ لإقامتهم العادية خارج البلاد، وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

المجلس أصدر أيضًا القرار رقم 43 و45 و46 لسنة 2019، بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من علاء الدين محمد صلاح الدين صالح، من مواليد إسرائيل بتاريخ 18\9\1998، وبسام أحمد عبد العاطي سليمان، من مواليد القاهرة بتاريخ 1\10\1989، وسوزان أحمد عبد العاطي سليمان، من مواليد القاهرة بتاريخ 21\8\1998، لتجنسهم بالجنسية الإسرائلية دون الحصول على إذن سابق.

ونص القرار رقم 47 لعام 2019 على إسقاط الجنسية المصرية عن صفا بنيامين زكي غبريال، من مواليد القاهرة بتاريخ 1\1\1987، لتجنسه بالجنسة الأمريكية دون الحصول على إذن سابق.

ونشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الخميس.