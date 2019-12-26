أخبار مصر | وزيرة الهجرة تمد إجازة عمال شركة الكهرباء بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تمد إجازة عمال شركة الكهرباء بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، اللواء سلامه الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرتي زفتي بمحافظة المنوفية، وذلك للإعراب عن شكرهم لجهود وزيرة الهجرة الخاصة بمد اجازات المصريين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدينة.

وقالت نبيلة مكرم إنها تعمل على إيجاد حلول لمشاكل العاملين بالخارج، وكان ذلك بالتعاون والتنسيق الجهود بين الوزرات والهيئات المعنية، كما اكدت أنها تتعامل بجد مع كافة الاستفسارات والمطالب التي ترد إلى الوزارة ومن بينهم الاستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم إنها تتابع الموقف نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.