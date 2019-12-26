أخبار مصر | وزيرة الهجرة تمد إجازة عمال شركة الكهرباء بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تمد إجازة عمال شركة الكهرباء بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت نبيلة مكرم إنها تعمل على إيجاد حلول لمشاكل العاملين بالخارج، وكان ذلك بالتعاون والتنسيق الجهود بين الوزرات والهيئات المعنية، كما اكدت أنها تتعامل بجد مع كافة الاستفسارات والمطالب التي ترد إلى الوزارة ومن بينهم الاستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم إنها تتابع الموقف نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.
فيما أعرب اعضاء الوفد عن شكرهم وامتنانهم لوزيرة الهجرة لجهود المبذولة في سبيل التوصل لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، والأخذ في الاعتبار كافة جوانب الأزمة وعلى رأسها الجانب الإنساني للعاملين، والعمل على مدار الشهور الماضية؛ لإيجاد حل للموقف، حتى جاء قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
كما أهدى الوفد السفيرة نبيلة مكرم درعا تذكاريا تقديرا لجهودها الخاصة بقرار مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.