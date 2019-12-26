أخبار مصر | اختتام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك " 2019 فعاليات برنامجها الثاني، اليوم الخميس، بقاعة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بعد أن استمرت 3 أيام، بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، بإجمالي البرنامجين 708 عمال في 106 شركات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن المبادرة حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار عامي 2017 و2018 و 2019 بالمدن الصناعية، التي عقدت بها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة " في إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏