أخبار مصر | القوى العاملة تنفذ 29 دورة تدريبية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تنفذ 29 دورة تدريبية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، نفذت 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الأربعة الثابتة التابعة لها في ميت غمر، والمنزلة، وأجا، والسنبلاوين، بإجمالي 114 متدربا، وذلك على حرف صيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانه الدش والمحمول، والتبريد والتكيف، وميكانيكا، السيارات، والنجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات .

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.