أخبار مصر | القوى العاملة تنفذ 29 دورة تدريبية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تنفذ 29 دورة تدريبية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأشار "القللي" إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير يجري المتابعة الميدانية لأعمال التدريب في المراكز الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة من قبل لجان المديرية للعمل على إزالة كافة المعوقات أمام المتدربين والقائمين على التدريب، مشيرا إلى أنه يتم عرض تقارير دورية لأعمال المتابعة الميدانية للتدريب بجميع المواقع التدريبية على الوزير تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" لإعداد خريجين متدربين على أعلى مستوى للدخول إلى سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر دون انتظار الوظيفة الحكومية.