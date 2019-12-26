أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نسعى لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نسعى لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالى من الميزانية العامة للدولة.

وأشار شعراوي، خلال اجتماع عقده مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، إلى سعي الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصري من خلال هيئة النقل العام، وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيًا لعدم تحقيق أي خسائر.

وتضمن اللقاء، استعراض آخر مُستجدات خطة تطوير الهيئة باعتبارها مِرفقًا حيويًا يسهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميًا من خلال 3 آلاف أتوبيس، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة العمل على تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وتنمية موارد الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض اللقاء، تقرير حول تقييم عدد من المطوريين العقاريين والمتخصصين والمستمثرين لجميع الأراضي والجراجات والمنشآت غير المستغلة المملوكة للهيئة لدراسة أفضل سبل استثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يسمح بعدم اعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية وزيادة العائد المادي من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة والتي تحقق دخل سنوي.