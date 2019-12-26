أخبار مصر | بشرة خير بشأن تحويلات المصريين بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة خير بشأن تحويلات المصريين بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019، إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2018 ، والذي بلغ 2 مليار درهم.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالي بأبوظبي، ياسر عيد، إلى أن المصرف المركزي بدولة الإمارات، أعلن في تقريره أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بالدولة، باتجاه بلدانها الأصلية، سجل 43.41 مليار درهم، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019.

وبين التقرير أن العمالة الهندية تصدرت قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 17.41 مليار درهم بنسبة 40.1%، تلتها باكستان بنسبة 10.2%، وبقيمة 4.42 مليار درهم، والفلبين بنسبة 7.3%، وبقيمة 3.17 مليار درهم، ومصر بنسبة 6% بقيمة 2.6 مليار درهم، والمملكة المتحدة 3.8% وبقيمة 1.65 مليار درهم.

وأشار المستشار العمالي/ ياسر عيد، إلى أن قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016 بلغت 6.6 مليار درهم، وفي 2017 بلغت 8.5 مليار درهم، وفي 2018 بلغت 8.7 مليار درهم، وخلال الربع الأول، والثاني، والثالث من عام 2019 على التوالي 2,3 مليار، و2.68 مليار، و2.6 مليار درهم بإجمالي 7.58 مليار درهم، وباقي الربع الأخير من العام الحالي.

