أخبار مصر | وزير التعليم ينهي جدل أزمة "تابلت" الصف الثاني الثانوي

وقال الوزير، في تصريح إلى "الخليج 365" أن "التأمين يجدد سنويًا على أي شيء من السيارات، إلى المساكن إلى التأمين الصحي، وليس 100 جنيه لثلاث سنوات".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين التابلت، في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.

وقالت الوزارة، في خطاب تم تعميمه على المديريات التعليمية، إن ذلك سيتم من خلال مكاتب البريد أو مكاتب فوري.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حيث تتم الامتحانات في ١١ يناير المقبل علي أن يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحان الصف الثاني الثانوي إلكتروني بالتابلت.

