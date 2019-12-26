أخبار مصر | اليوم.. افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، مساء اليوم الخميس، بقاعة الصندوق الاجتماعي، بأرض المعارض، بمدينة نصر، ويستمر حتى 15 ینایر المقبل، يوميا من ١٠ صباحا حتى١٠مساءً.

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر، حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيشارك في المعرض، ما يقرب من 400 عارض من مختلف المحافظات.

ونوهت بأن المعرض سيضم مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الهمم، ولوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.