شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بموانئ بورسعيد بشكل طبيعي رغم سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي.
وأضافت الموانئ في تصريحات صحفية، الخميس، أن حركة الملاحة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، مؤكدة استمرار العمل بشكل طبيعي.
وبلغت سرعة الرياح اليوم 30 عقدة وارتفاع الأمواج 3 أمتار مع تساقط أمطار متوسطة على الموانئ.
الجدير بالذكر أن عمليات الشحن والتفريغ تسير بشكل طبيعي للسفن على أرصفة الموانئ حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد 2 سفينة بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات.
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