شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بموانئ بورسعيد بشكل طبيعي رغم سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الموانئ تعمل بشكل طبيعي.

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وأضافت الموانئ في تصريحات صحفية، الخميس، أن حركة الملاحة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، مؤكدة استمرار العمل بشكل طبيعي.

وبلغت سرعة الرياح اليوم 30 عقدة وارتفاع الأمواج 3 أمتار مع تساقط أمطار متوسطة على الموانئ.

الجدير بالذكر أن عمليات الشحن والتفريغ تسير بشكل طبيعي للسفن على أرصفة الموانئ حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد 2 سفينة بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات.