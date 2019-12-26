شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الثامنة والنصف صباح الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء. وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية وتتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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