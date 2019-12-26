شكرا لقرائتكم خبر عن «برج إيفل» يصل المنوفية.. نموذج من أيقونة باريس يزين أحد ميادين شبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المنفذة لتطوير 5 ميادين في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الشكل النهائي لميدان ماسبيرو، تقاطع شارع الجلاء بشارع عاطف السادات، ومن المقرر وضع نموذج مصغر لبرج إيفل وسط الميدان.

وكشفت الشركة أن نموذج التصميم سيحاكى نموذج مصغر لبرج ايڤل بارتفاع 9 أمتار، «ليليق بقيمة الشارع لمواكبة الطفرة التجارية والاقتصادية بمدينة شبين الكوم بهدف إضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة».

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كان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عقد إجتماعًا تنسيقيًا مع وفد بنك مصر بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين عامة بمدينة شبين تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين المحافظة والبنك لتطوير بعض الميادين.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة والنهوض بمستوي الخدمات، حيث تم تبادل الرؤي والأفكار وستعراض بعض النماذج الهندسية لتطوير مجموعة من الميادين العامة بالعاصمة.

وقال المحافظ إن المحافظة ستتولي عملية التنفيذ من خلال شركات هندسية متخصصة في المجال، إضافة إلى وضع خطة للإنتهاء وفق توقيتات زمنية محددة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة.

برج إيفل ضمن خطة تطوير ميادين شبين الكوم في المنوفية