شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء.

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والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11– 18»، الإسكندرية «12- 17»، قنا «7- 21»، الأقصر «9– 21»، أسوان «8 – 22».