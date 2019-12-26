شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح بمحافظة الأقصر، الخميس، في إلغاء رحلات البالون الطائر، حيث أبلغت سلطات الطيران المدنى، وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولى، شركات البالون الطائر، عدم صلاحية الطيران، خلال اليوم، وذلك بسبب تقلبات فى حالة الطقس ووجود رياح شديدة فى سماء الأقصر.

وقال أحمد عبود، مسؤول فى مجال البالون الطائر، إن انطلاق الرحلات يتطلب عدم تجاوز سرعة الرياح لأكثر من 8 عقد، وألا تزيد درجة الحرارة على 30 درجة، وقت إقلاع الرحلة، والتي تكون قبيل طلوع الشمس، بالإضافة إلى أن الرؤية يجب ألا تقل عن 4 كيلو.