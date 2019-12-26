شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيضة الصغرى» تواصل ضرب الإسكندرية.. وانتظام حركة الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، بالتزامن مع نوة «الفيضة الصغرى»، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وشهدت جميع أحياء المدينة وأجزاء من الساحل الشمالي هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة، لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى تراكمات للمياه بالشوارع وأسفل الكباري والأنفاق بأنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

وتشارك 4 جهات هي الصرف الصحي ومياه الشرب والأحياء وشركة نهضة مصر في جهود كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار، بواسطة 93 سيارة «نافوري» وبدالات وفرق طوارئ.

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وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز وانتظام حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

من جانبه أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن رغم سوء الأحوال الجوية.

وقال «الغندور» إن إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل لـ 78 سفينة، بينها 3 سفن حاويات، و4 سفن مواد بترولية، و19 سفينة تحمل بضائع عامة.

وعن حركة الشاحنات، أضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم دخول وخروج 8500 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.