شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» ومحافظ القاهرة يناقشان خطة وقف دعم «هيئة النقل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لاستعراض آخر مُستجدات خطة تطوير الهيئة باعتبارها مِرفقاً حيوياً يسهم في نقل حوالى مليون ونصف المليون راكب يومياً من خلال 3 آلاف أتوبيس، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وتنمية موارد الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد اللقاء استعراض تقرير حول تقييم عدد من المطورين العقاريين والمتخصصين والمستثمرين لكافة الأراضي والجراجات والمنشآت غير المستغلة المملوكة للهيئة لدراسة أفضل سبل استثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يسمح بعدم اعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية وزيادة العائد المادي من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة والتي تحقق دخل سنوي.

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وأكد شعراوي حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى سعى الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصري من خلال هيئة النقل العام وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة اسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أي خسائر.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية بشأن تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيس بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود بما يحقق بيئة نظيفة ويساهم في خفض استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة خاصة تركيب أجهزة wifi وGPS التي توفر خاصية التتبع لأتوبيسات الهيئة ووسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب عدد 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات وجارٍ استكمال تركيب الأجهزة على باقى الأتوبيسات مع الشركة المُنفذة، مُشيرا إلى خطة الدولة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المُقبلة.

كما أشار شعراوي إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص تجربة الأتوبيسات الكهربائية وتحديث أسطول الهيئة بتلك النوعية من الأتوبيسات لأداء تلك الخدمة بصورة مُشرفة ومُتميزة تواجه بها الدولة تلوث البيئة وتعطى الراحة للمواطن، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة في مواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلي لعدد من الأتوبيسات لإحكام السيطرة على أموال الدولة والحفاظ على ممتلكات الهيئة ومراقبة خطوط التشغيل.