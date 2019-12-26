شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامى لموانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء.

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية وتتم المتابعة للأحوال الجومائية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.