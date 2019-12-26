شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سوء الأحوال الجوية وتوقف الصيد في شمال البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت السواحل الشمالية بمركزى إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، الخميس، استمرار سوء الأحوال الجوية، وأغرقت المياه شوارع مدينة رشيد والقرى التابعة خصوصا قرية برج رشيد. وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد. فيما امتنع عدد كبير من الأهالى عن الذهاب بأبنائهم إلى الحضانات والمدارس خوفًا عليهم.

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