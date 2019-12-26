شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وفد «محلية النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الخميس، وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وضم الوفد النواب محمد الحسينى، ويسر الأسيوطى، وهشام عبدالواحد، ونبيل شاهين، وشيرين القشاش، والمستشار رضا حسين.

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تأتي تلك الزيارة على هامش تفقد عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض المنوفية لرصد إشكاليات المحليات على أرض الواقع والسعي مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتقديم حلول قابلة للتنفيذ بهدف دعم تطورات تلك المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ المنوفية بوفد الإدارة المحلية على أرض المحافظة، مؤكداً حرصه على التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب لتذليل كافة العقبات التي من شأنها تعطيل مسيرة التنمية بالمحافظة وكذا تفعيل دور المشاركة المجتمعية للنهوض بمستوى الخدمات.

وتم عرض فيديو توضيحي عن المحافظة تتضمن المشروعات القومية المنتهية والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز التي تمت بها، وعقب ذلك سيقوم محافظ المنوفية بمرافقة الوفد لتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالماي ومقلب أرض عرفة ومصنع تدوير القمامة بشبين الكوم وطريق شبين الكوم طملاي وكذا زيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.

محافـظ المنوفية يستقبل وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب