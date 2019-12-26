شكرا لقرائتكم خبر عن عاملون بالكهرباء يعربون عن شكرهم لوزيرة الهجرة لمد إجازات العاملين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، وعددًا من أبناء المدينة، للإعراب عن شكرهم لجهود وزارة الهجرة الخاصة بقرار مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، بالتعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما أنها تتعامل بجد مع كافة الاستفسارات والمطالب التي ترد إلى الوزارة، وكان من بينها الاستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر.

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‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة تابعت الموقف ببالغ الاهتمام، نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وامتنانهم لوزيرة الهجرة لما بذل من جهد في سبيل التوصل لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، والأخذ في الاعتبار كافة جوانب الأزمة وعلى رأسها الجانب الإنساني للعاملين، والعمل على مدار الشهور الماضية لإيجاد حل للموقف، حتى جاء قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.

كما أهدى الوفد السفيرة نبيلة مكرم درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهودها الخاصة بقرار مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.