شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات «الأسرة العلوية» تنافس في استفتاء «متحف الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين والجمهور ومحبى الآثار في المحافظة تحت عنوان «أنت من تقرر» لإيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمى للمتحف استفتاء شهر ديسمبر الجارى حول صور 5 قطع لملوك وأمراء الاسرة العلوية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر يناير المقبل مجاناً.

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وشملت القطع المعروضة تعليقة على شكل باب معبد فرعونى مرسوم عليه كتابة فرعونية وعلى باب المعبد من أعلى نسر ناشر جناحيه ومركب وسطها تمثال فرعونى أثرى من الحجر ومنقار ويجلس على كرسى حجرى، والتمثال مثبت بإطار من الذهب، وأعلى التعليقة كوشة وزردة ذهب للتعليقة من مقتنيات أسرة محمد على باشا، وتعليقة على شكل حدوة من البلاتين من نصفين يتحركان على بعضهما، والحدوة مفرغة ومرصعة بأحجار من الألماس بواسطة مفصلة ملحوم بأعلي الحدوة كوشة من البلاتين مركب بها زردة من البلاتين على شكل لوزة مركب بها حجر ماس من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار).

كما يتنافس في الاستفتاء تعليقة من الذهب على شكل بيضة من نصفين مفرغة من الداخل ويربط النصفين كل منهما بالآخر قلاووظ، ويعلو التعليقة وملحوم بها كوشة زردة ذهب وسطح التعليقة من الخارج منقوش بالبارز شكل ورود وفروع شجرة من مقتنيات أسرة محمد على باشا وتعليقة من حجر الأونكس بيضاوية الشكل مركب على أحد وجهيها حلية من الذهب على شكل خفاش مرصع بأحجار من الألماس من مقتنيات الأمير محمد على توفيق، وكذا غلاف نوتة من الذهب الواجهة جزئ متحرك على مفصلة بمثابة غطاء للورق وبالجزء الثابت من الواجهة مسمارا قلاووظ من الذهب لتثبيت الأوراق داخل الغلاف مُركّب على الجزء المتحرك من الواجهة هلال ونجمة من الذهب مرصعين بأحجار من الألماس، والجزء المتحرك من الواجهة داخله قلم لأسنان الرصاص من الذهب من مقتنيات الأمير محمد على توفيق.

وحدد المتحف نهاية التصويت بنهاية ديسمبر الجارى.

مقتنيات ملوك وأمراء الأسرةالعلوية تنافس باستفتاء متحف المجوهرات فى الإسكندرية

مقتنيات ملوك وأمراء الأسرةالعلوية تنافس باستفتاء متحف المجوهرات فى الإسكندرية

مقتنيات ملوك وأمراء الأسرةالعلوية تنافس باستفتاء متحف المجوهرات فى الإسكندرية

مقتنيات ملوك وأمراء الأسرةالعلوية تنافس باستفتاء متحف المجوهرات فى الإسكندرية