شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتوسطة على الدقهلية.. وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الطقس السيئ على محافظة الدقهلية، الخميس، حيث تعرضت لهطول أمطار غزيرة ومتوسطة على جميع المدن والمراكز بخلاف البرودة الشديدة وانتشار الشبورة على الطرق السريعة والزراعية.

وأدى هطول الأمطار إلى غرق الشوارع بمدينة المنصورة وتحول الطرق الزراعية بالقرى إلى برك من الطين. كما تسبب الطقس السيئ في توقف الصيد ببحيرة المنزلة، وعزوف الصيادين عن الخروج للصيد، مما أدى إلى نقص كميات الأسماك بالأسواق.

فيما شهدت المدارس زيادة ملحوظة في نسب الغياب سواء بين الطلاب أو المدرسين والعاملين. ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المجالس والمدن، ضرورة سرعة شفط المياه وتصريف تجمعات الأمطار ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية لمنع حدوث أي حوادث بسبب المطر.