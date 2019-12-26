شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الشرقية» يشهد انطلاق فعاليات المشروع الوطني للقراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق فعاليات المشروع الوطني للقراءة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وسعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، وهشام السنجري رئيس الإدارة المركزية للخدمات والتربية.

وتتضمن رسالة المشروع إحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع إذ تحقق الاستدامة المعرفية والتي تجعل من مصر متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها المشروع.

وللمشروع أبعاد أربعة وهي مجال التنافس المعرفي (منافسة القراءة لطلبة المدارس)، والمعلم المثقف وبعد المؤسسة التنويرية والمدونة الماسية.

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ويهدف المشروع إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية والإبداعية والناقدة كي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

كما يهدف المشروع لتنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية والناقدة والمنتجة للمعرفة كما يعزز المشروع الحس الوطني والشعور بالانتماء وعبر دعم القيم الوطنية والإنسانية إضافة لإثراء البيئة الثقافية في المدارس والجامعات وتشجيع المشاركة المجتمعية وتقديم مشروع ثقافي وطني قائم على أسس علمية.

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تشجيع القراءة لدى فئات الشعب المصري وجعل القراءة ممارسة يومية لطلاب المدارس والسادة المعلمين وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية وتحفيز المؤسسات التربوية والإعلامية والمجتمعية لجعل القراءة من أهم أولوياتها.

وفي ذات السياق شارك فعاليات انطلاق المشروع الوطني مديرو المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ومديرو إدارات الجودة بالمديريات التعليمية بصفتهم منسقي المشروع.