شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الميلاد.. «موزاييك الإسكندرية» يعرض قطعة فسيفساء عمرها 1819 سنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو صفحة متحف الموزاييك، تحت الإنشاء، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عرض 4 قطع فيسفساء نادرة تجسد مناسبات تاريخية متنوعة، في معبد الرأس السوداء بمنطقة باب شرقى وسط الإسكندرية.

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وبدأ المتحف عرضه بالمفاضلة بين قطعتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد هما فسيفساء «حلم المجوس» والتى تظهر هدايا المجوس احتفالأ بميلاد السيد المسيح عليه السلام وفسيفساء «رحلة العائلة المقدسة لمصر».

وجاءت القطعة الثالثة تزامنا مع السنة الميلادية الجديدة وهى فسيفساء «عبقرية العام»، ويجسدها شخص على رأسه إكليل من الفواكه المتنوعة، ويمسك في يده قرن الخيرات، والفسيفساء تعبر عن تجدد قوى الطبيعة عبر تعاقب الفصول والزراعة والحصاد، وهى فسيفساء متعددة الألوان من الحجر والرخام، وتؤرخ إلى أواخر القرن الثانى الميلادى، وعمرها 1819 سنة، قادمة من المتحف الوطنى للآثار في مدريد.

وجاءت القطعة الرابعة تزامنا مع بدء فصل الشتاء، وهي عبارة عن فسيفساء رومانية تصور فصل الشتاء في صورة رمزية حيث يجسده تصوير نصفى تقريبا لرجل مسن ذي لحية وبجانب رأسه أمفورة ينسكب منها ماء، والقطعة تفصيل من أرضية تصور الفصول الأربعة من منزل ديونيسوس في الحديقة الأثرية بافوس.

موزاييك الإسكندرية يعرض قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1819 سنة

موزاييك الإسكندرية يعرض قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1819 سنة

موزاييك الإسكندرية يعرض قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1819 سنة

موزاييك الإسكندرية يعرض قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1819 سنة